Gündoğmuş Kaymakamı yurt dışına gidiyor

Kaymakam Ürkmezer, nazik ziyaretinden dolayı Gündoğmuş Kaymakamı Murat Yeşilyurt’a teşekkür ederek yurt dışı dil eğitim programında başarı diledi. (Fatma VURAL)
Kaynak: Haber Merkezi
YURT dışı dil eğitim programına katılacak olan Gündoğmuş Kaymakamı Murat Yeşilyurt, Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer’i makamında ziyaret etti.
Çorum Haber
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.