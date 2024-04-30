Alanya'da 48 yıl sonra emekliye ayrıldı

Alanya Belediyesi’nde uzun yıllar çeşitli birimlerde görev alan Veteriner İşleri Müdürü Saim Kanlı, emekli olmaya karar verdiğini duyurdu. Saim Kanlı, sosyal medya hesabından şunları paylaştı:



"Sevgili dostlarım. Yaklaşık 48 yıl önce başladığım, değişik birimlerde hizmet ve yöneticilik görevlerinde bulunduğum Alanya Belediyesi yolculuğuma nokta koymak adına, izne ayrılarak emeklilik sürecimi başlatıyorum. Çalışma sürem boyunca her zaman desteklerini arkamda hissettiren değerli Belediye Başkanlarıma (Sn. Merhum Eşref Kahvecioğlu, Sn. Şevket Tokuş, Sn. Merhum Sıtkı Ulu, Sn. Merhum Müstakbel Dim, Sn. Cengiz Aydoğan, Sn. Hasan Sipahioğlu, Sn. Adem Murat Yücel ve yeni Belediye Başkanımız Osman Tarık Özçelik) meclis üyelerime, yıllarca omuz omuza Alanya şehrine hizmet ettiğimiz yol arkadaşlarıma minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Aramızdan ayrılan, ebediyete intikal eden dostlarımıza Allah‘tan rahmet, herkese sağlıklı güzel ömürler diliyorum.



Genç yaşımda aldığım devlet terbiyesi ışığında adaleti ön planda tutarak, kanunlar çerçevesinde, disiplinli ve çözüm odaklı hizmet ederken, önce insan ve canlılarımızın refahlarının en üst seviyelere ulaşmasına katkı verme anlamında vicdanımın rahatlığıyla çalıştım. Sevgili dostlar, resmi olarak hizmetlerime veda ederken, sizlerin arasında olmak adına yeni bir yaşam yolculuğunda sevgi ve saygılarımla. Hoşça kalın." (Haber MERKEZİ)

Kaynak: Haber Merkezi