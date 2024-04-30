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BŞB'nin yol mesaisi sürüyor

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Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya’nın kırsal mahalle yollarında alt yapı, bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir ekipleri, yayla yollarında da yoğun çalışma yapıyor

BŞB'nin yol mesaisi sürüyor mask
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ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Alanya’nın farklı mahallelerindeki yoğun mesaisine devam ediyor. Bayırkozağacı Mahallesi grup yolunda heyelan olan bölgede taş duvar çalışması yapıldı. Yolun alt ve üst tarafında inşa edilen duvarla yol daha güvenli getirildi. Ayrıca mahalle yolunun bozuk olan bölümlerinde ise bakım onarım ve yama çalışması gerçekleştirildi. Kızılcaşehir Mahalle yolunda da göçük olan noktada dolgu çalışması yapıldı. Öte yandan ekipler, Sapadere, Kocaoğlanlı, Yaylakonak ve Kayabaşı Mahallesi ve grup yollarında bakım ve onarım çalışmasının yanı sıra yama çalışması gerçekleştirdi.

YAYLA YOLLARINDA DA ÇALIŞMA VAR

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Alanya ekipleri, mayıs ayı ile birlikte yayla göçlerinin artması beklendiği Alanya'da, vatandaşların ulaşımda sorunu yaşamaması için yayla yollarında da bakım onarım çalışması gerçekleştiriyor. Kış mevsiminde heyelan ve yağışlar nedeniyle zarar gören yallara bakım onarım, dolgu, büz ve yama çalışması yapılıyor. Bucak Çökele yolu, Söğüt Yaylası, Karapınar Mahallesi, Beyreli ve Fakırcalı yayla yollarında kapalı bölümler açıldı çalışmalar diğer yaylalarda da devam ediyor. (Antalya BŞB/BÜLTEN)

Kaynak: Antalya BŞB

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30 Nis 2024 - 03:37 - Yaşam

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