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Taksici esnafının 'VIP' isyanı

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Yüksek maliyetler nedeniyle zor bir kış dönemi geçiren taksiciler, DİM TV aracılığıyla sezon öncesinde yasa dışı taşımacılık yapanların denetlenmesi için yetkililere çağrıda bulundular

Taksici esnafının 'VIP' isyanı mask
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ALANYA’DA turizm sezonunun hareketlenmesiyle farklı sorunlar da baş göstermeye başladı. Özellikle Alanya’nın batı bölgesinde bulunan taksiciler de mesleklerini icra edemez hale geldiklerini belirtti. Bazı otel çalışanlarının, usulsüz VIP hizmet veren şirketlerin ve otellerin içerisinde bulunan Rent A Car’ların taksicilik yaptıklarını söyleyen esnaf, adeta isyan etti. Yetkililere denetim çağrısı yapan esnaf, bir araya gelerek sorunlarını Dim TV’ye anlattı.

'YASA DIŞI TAŞIMACILIK DEVAM EDİYOR'

Yasa dışı taşımacılığın devam ettiğini belirten Alanya Şoförler Odası Başkanı Ali Akkaya, "Sezonun başlamasıyla sorunlar da kendini hissettirmeye başladı. Özellikle Rent a Car'lar otellerimizin içerisinde bir masa, bir sandalye kiralayarak, yüksek bedeller ödeyerek araç kiralama işi yapıyorlar. Bizim bu insanlara diyecek bir şeyimiz yok ama bu arkadaşlar hem taksicinin hem dolmuşçunun işini yapmaya çalışıyorlar. Biz buna karşıyız. Okurcalar Mahallesi'nde yıllardır süre gelen 'Free servis' adı altında bir otobüsümüz var. Herhangi bir yetki belgesi ya da belli bir güzergahı yok. Yasa dışı taşımacılık devam ediyor. Bu konuda gereğinin yapılması noktasında arkadaşlarımızın talebi var. Diğer taraftan D2 belgeleri ile ilgili sıkıntı var. Özellikle Ulaştırma Bakanlığı'nın bununla ilgili bir düzenleme yapması şart. Kiralık belge sisteminin kaldırılması lazım. Her ağacın altında bir araç beklemesi ve taksi gibi faaliyet göstermesi gibi sıkıntılar var. Geçen hafta Alanya'mızda bazı denetimler yaptık, özellikle Ulaştırma Bölge Müdürlüğü'müze teşekkür ediyoruz. Bu denetimlerin devam etmesi yasa dışı işlerin önüne geçilmesi konusunda etkili olacaktır. Bu konuda yetkililerden talepte bulunuyoruz" diye konuştu.

'ŞOFÖRLÜ ARAÇLARLA TAŞIMACILIK YAPIYORLAR'

289 Nolu Okurcalar Taksi Kooperatif Başkanı Ahmet Ali Güler de, "VIP'ler ve Rent a Car'lar ile ilgili büyük bir sıkıntımız var. Bu, Okurcalar'dan Konaklı'ya kadar, yani Alanya'nın batı girişine kadar hepimizin ortak fikri. Bu konuda da artık yetkili kişilerden destek bekliyoruz. D2 belgesi adı altında taşımacılık yapıyorlar ama bu belgenin bazı prosedürleri var. Yolcu beyanını bildirmek zorunda. Ama burada belgesi olan bazı kişiler, bu işi gayri resmi olarak yapıyorlar. Bazı yolcuları bildiriyorlar, bazılarını bildirmiyorlar. Kısa mesafelerde asla bildirmiyorlar. Bir nevi kısa mesafe taksicilik yapıyorlar. Rent a Car'lar da yolcu taşımacılığı adı altında, şoförlü araçlarla taşımacılık yapıyorlar. Bildiğimiz kadarıyla sadece A1 belgesi olan küçük araçlarla taşıyabilirler. Bu da sadece Alanya'da bir şirkette var. Başka da yok diye biliyorum. Ama görüyorum ki bütün Rent a Car'larda 'Havaalanı transfer yapılır' diye tabela var. Yetkililer gelip birebir tespit edebilirler. Biz bu bölgede 33 taksi durağıyız, hepimiz de bu durumdan çok şikayetçiyiz. Ben maliyet hesapladım. Kasko olmuş 30 bin TL, sigorta olmuş 15 bin TL, dört lastik alıyorsunuz 20 bin TL, kira bedeli de var. Bizim giderimiz çok, taksicilere destek bekliyoruz" dedi.

'İŞİMİZE BALTA VURUYORLAR'

Kendi yaşadığı bir olayı anlatan taksici esnafı Yılmaz Güney, "Ben 1998 yılından beri Alanya Şoförler Odası'na üyeyim. Çok güzel işler yapıyorduk, ekmeğimizi kazanıyorduk ama son zamanlarda işimize aşırı derecede balta vuruldu. VIP adı altında çalışan, belgeli belgesiz çok sayıda araç var. Ben bu durumu geçen gün bir otelde yaşadım. Durak arandı, gittiğim zaman Antalya Lara'da bir diş kliniği adı altında çalışan bir VIP araç bizim müşterimizi aldı. Müşteri arabadan indi, taksiye bindi. Aracın içerisinde benimle biraz tartıştı. Kesinlikle bir zorbalık olmadı. Antalya Lara'ya vardığımızda benim önümü kestiler. Bunun da elimde kayıtları var. 'Siz benim arabamdan yolcu indiremezsiniz' gibi laflar söylediler. Ben bunlardan ayrıca şikayetçiyim. Alanya'da 883 taksi faaliyet gösteriyor. Bütün arkadaşlarım adına yetkililerin yardımcı olmasını istiyorum. Denetimlerin sıklaştırılmasını istiyorum ama denetime giren bir araç diğerine haber veriyor ve diğerleri girmiyor. Eğer yetkililer kabul ederse, biz bunu fotoğraflı kanıtlarla sunarız" ifadelerini kullandı. (Ramazan ÖZDEMİR)

Kaynak: Haber Merkezi

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30 Nis 2024 - 03:34 - Gündem

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