- Eğitim

ALKÜ'lü tıp asistanları bilgilendirildi

ABONE OL Google News Sayfamız

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Tıp Fakültesi asistanlarına yönelik uzmanlık eğitimi, tez yazımı ve adli süreçlerin detaylarıyla anlatıldığı "ALKÜ Asistan Sempozyumu" düzenlendi

ALKÜ'lü tıp asistanları bilgilendirildi mask
Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nde ( ALKÜ) öğrencilere yönelik bilgilendirme programları tüm hızıyla devam ediyor. ALKÜ Tıp Fakültesi öğretim üyeleri, araştırma görevlileri ve asistan hekimler tarafından, asistanların görev süreçlerinde karşılaştığı zorluklar ve bilinmesi gerekenlerle ilgili "ALKÜ Asistan Sempozyumu" düzenlendi. 27-28 Nisan tarihlerinde ALKÜ Alev Alatlı Konferans Salonu’nda yapılan sempozyuma ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu, Sempozyum Başkanı Prof. Dr. Nalan Kozacı, ALKÜ Tıp Fakültesi akademisyenleri ve asistanlar katıldı.

'TIP ALANINDA ÇALIŞMAK ÇOK CİDDİ SORUMLUKLAR YÜKLÜYOR'

ALKÜ Asistan Sempozyumu’nun tıp asistanlarının yetişmesine önemli katkılar sunacağını söyleyen ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu, burada öğrenilecek bilgilerin meslek hayatı boyunca her zaman gerekli olduğunun altını çizdi. Tıp alanında çalışmanın psikolojik ve fizyolojik olarak oldukça yorucu olduğuna değinen Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu, "Tıp alanında çalışmak çok ciddi sorumluklar yüklüyor. Burada öğrenilecek bilgiler gelecekte başarılı olmakta büyük fayda sağlayacaktır. Değerli tıp akademisyenlerimizin tecrübelerinin sizlere aktarılmasıyla bu bilgilere sahip olmak hepimiz için çok kıymetli olacak. Meslek hayatınızda başarılı ve mutlu bir ömür geçirmenizi diliyorum" dedi. Sempozyum Başkanı Prof. Dr. Nalan Kozacı ise üniversite için bu tür etkinliklerin değerli olduğunun altını çizerek herkesin üzerine düşeni fazlasıyla yapması gerektiğini belirtti.

ALKÜ'lü tıp asistanları bilgilendirildi

UZMAN AKADEMİSYENLER TECRÜBELERİNİ AKTARDILAR

Sempozyumun açış konuşmalarının ardından ALKÜ Tıp Fakültesi akademisyenleri tarafından asistanlık görevi ve uzman hekimlik alanlarında yapılması gerekenler detaylarıyla anlatıldı. "Uzmanlık Eğitimi" konusunda Prof. Dr. Arife Uslu Gökceoğlu, Öğr. Gör. Dr. Ali Seydi Alpay, Prof. Dr. Selime Çelik Erden sunumlar eşliğinde bilgi verdiler. Sempozyumun "Tez Yazımına Hazırlık" adlı ikinci oturumu Doç. Dr. Yalçın Günal, Prof. Dr. Özkan Yetkin ve Dr. Öğr. Üyesi İsmail Erkan Aydın tarafından anlatıldı. Sempozyumun "Makale" isimli üçüncü oturumunda ise Prof. Dr. Banu Karakuş Yılmaz, Büşra Tatoğlu, Dr. Mustafa Burak Bülbül ve Dr. Durmuş Ali Erşahin sunumlar gerçekleştirdi. Sempozyumun ikinci gününde de bilgilendirme sunumları yapıldı. Sempozyum sonunda, Sempozyum Başkanı Prof. Dr. Nalan Kozacı’ya teşekkür belgesi takdim edilirken katılımcılara ise sertifikaları verildi. Sempozyum, hatıra fotoğrafı ile sona erdi. (ALKÜ/ BÜLTEN)

Kaynak: ALKÜ

# devam, Bir, ilgili, Alanya, Olacak, ALKÜ

30 Nis 2024 - 03:31 - Eğitim

Mahreç  Bülten

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

MOBİL SİTE GÖREVLİSİ

MOBİL SİTE GÖREVLİSİ * Motor ehliyeti bulunan, * Bahçe ve havuz işlerini bilen, * Ortak alan temizliği yapabilecek, * Kalacak ev veriyoruz. * 12 ay iş...

0 242 515 03 21

MUHASEBE BÜROSUNA

 Deneyimli bay/bayan yardımcı Muhasebe Personeli alınacaktır. 

0 532 287 06 36

Algida SMB GRUP DONDURMA

Bünyesinde 12 ay çalıştırılmak üzere ( B+C+D+E ) sınıf ehliyetli SRC ve PSiKOTEKNiK belgesi olan Dağıtıcı Personel aranmaktadır. Maaş+ Prim+ Yemek Kar...

0 554 307 07 48

SAHİBİNDEN KİRALIK DÜKKAN

AVSALLAR’da Termo Petrol Karşısı 110 m2’lik 2 Adet dükkan SAHİBİNDEN KİRALIKTIR. Not: Kurumsal firmalara, restoran ve hamam işletmesi için uygun.

0 507 455 32 55

Al-et ALANYA ENTEGRE ET TESİSLERİ

Şirketimiz bünyesinde çalıştırılmak üzere aşağıdaki niteliklere sahip çalışma arkadaşları aramaktayız. SEKRETER * Tercihen lise mezunu, * Misafirleri...

0 242 515 15 15

AVSALLAR MAHALLESİNDE

 Bulunan Emerald Park Sitesine GÜVENLİK ve KAPICI Personel alınacaktır. 

0 543 628 30 43

HİD TOPTAN MEŞRUBAT GIDA FİRMAMIZA

* Satış Elemanları, * Muhasebe Elemanı, * Şoför (B-C sınıfı ehliyeti olan) Çalışma Arkadaşları arıyoruz. Adres: Şekerhane Mahallesi Yeniveliler Sok. M...

0 542 734 34 71

Moda Plaza Center

 İş yerimize; * Yabancı dil bilen Bay/Bayan Eleman, * Katlamacı, * Mutfak işlerinden anlayan Bayan Eleman aranıyor. 

0 533 222 98 19

TOMBİK TANTUNİ MAHMUTLAR

Birlikte çalışacak Ekip Arkadaşları arıyoruz.

0 555 339 79 79

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

MEB açıkladı! İşte yeni müfredat taslağı mask
MEB açıkladı! İşte yeni müfredat taslağı
Okullarda müfredat yine değişiyor: Alınan karar çok tartışılacak... mask
Okullarda müfredat yine değişiyor: Alınan karar çok tartışılacak...
'Çocuk Üniversitesi' geliyor mask
'Çocuk Üniversitesi' geliyor
ALKÜ'de ilk yardım yarışı mask
ALKÜ'de ilk yardım yarışı
DJ'lik kursuna yoğun ilgi mask
DJ'lik kursuna yoğun ilgi
Öğretmenler için zorlu dönem başlıyor: Bakan tarih verdi... mask
Öğretmenler için zorlu dönem başlıyor: Bakan tarih verdi...
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber