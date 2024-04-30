Aranırken uygulamaya takıldı

ALANYA İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından önceki gün genel trafik uygulamaları yapıldı. Yapılan uygulamalarda 518 araç kontrol edildi. Kontrol edilen 40 araca cezai işlem uygulanırken, 2 araç ise trafikten men edildi. Uygulama kapsamında 1 aranan şahıs ise yakalandı. (Toygar DİM)

Kaynak: Haber Merkezi