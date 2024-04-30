Aranırken uygulamaya takıldı

ALANYA İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından önceki gün genel trafik uygulamaları yapıldı. Yapılan uygulamalarda 518 araç kontrol edildi. Kontrol edilen 40 araca cezai işlem uygulanırken, 2 araç ise trafikten men edildi. Uygulama kapsamında 1 aranan şahıs ise yakalandı. (Toygar DİM)
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.