Avrupa’nın birçok ülkesinden başta Türkiye olmak üzere, İspanya, Yunanistan, Fas ve Mısır'daki destinasyonlara 3 milyonun üzerinde koltuk kapasitesi sunan Corendon Airlines, 2024 yılının ilk çeyrek trafik sonuçlarını paylaştı. Açıklanan trafik verilerine göre Corendon Airlines’in mart ayında sunduğu koltuk sayısı önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 37 oranında artış gösterirken, ilk çeyrek kümülatif verilerinde artış önceki seneye göre yüzde 14 olarak gerçekleşti. Doluluk oranı ise 2024 yılının ocak ayında yüzde 66, şubat ayında yüzde 78, mart ayında ise yüzde 79 olarak gerçekleşti. Doluluk oranlarındaki artışa bağlı olarak misafir sayısı da yükselişe geçti. 2024 yılı Mart ayındaki misafir sayısı, bir önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 25’in üzerine artış gösterdi. Corendon, 2024 yaz sezonunda Budapeşte ve Ljubljana’dan Antalya’ya, Londra ve Manchester’dan ise Yunanistan’ın Girit adasına direkt uçuşlar sunuyor. Corendon Airlines Ticaret Direktörü Mine Aslan, “Uçuş noktalarımızı ve uçuş programımızı geliştirmeye önem veriyoruz. Geçtiğimiz sene yaz sezonu turizm sektörünün beklentilerine uygun şekilde gerçekleşti. Yaz 2024 sezonunda da hemen hemen benzer bir talep öngörüyoruz. Bu nedenle hızlı bir büyüme yerine geçtiğimiz sezon ile yakın bir kapasite planlamasına gittik, planlamamızda ve operasyonlarımızda esnek ve temkinli davrandık. Ana kaynak pazarımız olan Almanya’nın 20 meydanından direkt uçuş sunuyoruz. Daha erişilebilir olmak ve daha konforlu uçuşlar sunabilmek adına her sene uçuş noktalarımızı ve uçuş programımızı geliştirmeye önem veriyoruz” dedi. (Kaynak: Turizm Günecel)
Corendon’un yolcu sayısında büyük artış
CORENDON Airlines, 2024 yılının ilk çeyreğine ilişkin trafik sonuçlarını açıkladı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.