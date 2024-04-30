- Turizm

İç hat biletlerinde tavan fiyata zam

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TÜRKİYE’DE iç hatlarda tek yön ekonomi sınıfı tavan ücretine yüzde 30'luk bir zam geldi.

İç hat biletlerinde tavan fiyata zam mask
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Yeni uygulama ile uçağın yüzde 85’lik bölümü için tavan fiyat bin 650 TL'den 2 bin TL'ye, geri kalan yüzde 15'lik bölümü için 2 bin 500 TL’den 3 bin 250 TL’ye yükseltildi. Kararın ardından iç hatlarda bilet satan firmalar gerekli düzenlemeleri yaparak zammı fiyatlarına yansıttı. Geçen yıl alınan karar ile uçağın koltuk kapasitesinin yüzde 85’ine kadar olan bölümü için bilet fiyatı en fazla 1650 TL, geri kalan yüzde 15 oranındaki bölüm içinse 2 bin 500 TL'ye yükseltilmişti. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından ilk olarak 2013 yılında iç hatlarda tek yönde tavan fiyat uygulaması getirilmişti. İç hat business sınıfında ve dış hat bilet fiyatlarında ise tavan ücret uygulaması bulunmuyor. (Kaynak: Turizm Ajansı)

Kaynak: Turizm Ajansı

# yüzde

30 Nis 2024 - 03:16 - Turizm

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