Korkunç kaza! Ünlü fenomen metrelerce yükseklikten yere çakıldı

YouTube kanalında paramator ile uçtuğu anları yayınlayan fenomen Anthony Wella, son uçuşunu kayda almak isterken az kalsın canından oluyordu. 25 metre yükseklikten yere çakıldı. Paramotordaki arıza sebebiyle talihsiz kaza yaşandı.
SİRİ İLE YARDIM ÇAĞIRDI
Telefonundaki siri ile yardım çağıran YouTuber apar topar hastaneye kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.