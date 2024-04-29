29 Nis 2024 - 23:49 - Magazin

Korkunç kaza! Ünlü fenomen metrelerce yükseklikten yere çakıldı

Paramator pilotu olan ünlü YouTuber Anthony Vella, paraşüt ile uçuşunu kaydetmek isterken korkunç bir kaza yaşandı ve 25 metre yükseklikten yere çakıldı. Hastaneye kaldırılan Vella'nın sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.