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Korkunç kaza! Ünlü fenomen metrelerce yükseklikten yere çakıldı

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Paramator pilotu olan ünlü YouTuber Anthony Vella, paraşüt ile uçuşunu kaydetmek isterken korkunç bir kaza yaşandı ve 25 metre yükseklikten yere çakıldı. Hastaneye kaldırılan Vella'nın sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.

Korkunç kaza! Ünlü fenomen metrelerce yükseklikten yere çakıldı mask
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YouTube kanalında paramator ile uçtuğu anları yayınlayan fenomen Anthony Wella, son uçuşunu kayda almak isterken az kalsın canından oluyordu. 25 metre yükseklikten yere çakıldı. Paramotordaki arıza sebebiyle talihsiz kaza yaşandı. 

SİRİ İLE YARDIM ÇAĞIRDI

Telefonundaki siri ile yardım çağıran YouTuber apar topar hastaneye kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. 

Kaynak: Haber Merkezi

# sağlık, Son, Fenomen

29 Nis 2024 - 23:49 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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