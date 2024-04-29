Yol çöktü; kamyon çukura düştü

Adana'da kum yüklü kamyon, caddede ilerlediği sırada yol üzerinde çökme meydana geldi. Sürücü manevra yapsa da kamyon, yolda oluşan çukura düştü.

KUM YOLA DÖKÜLDÜ

Kamyonun kasasındaki kum yola saçılırken, sürücü araçtan vatandaşların yardımı ile çıkarıldı. Çukurdaki kamyon ise ekiplerin çalışmasıyla düştüğü yerden çıkarıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA