Otoyolda korkutan yangın! Otomobil seyir haldeyken alev aldı

TEM Otoyolu Üsküdar istikametinde seyir halindeki hafif ticari araçta çıktı. Edinilen bilgiye göre, Ömer Kaygusuz'un kullandığı hafif ticari araç, seyir halindeyken motor kısmından dumanlar yükseldi. Dumanları fark eden Kaygusuz aracı emniyet şeridine çekti. Kısa sürede büyüyen alevler hafif ticari aracı sardı.
ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken araç kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle trafik yoğunluğu oluşurken, söndürülen aracın çekici ile olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.