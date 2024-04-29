Bakanlık açıkladı: Öğretmenler, deprem öncesindeki görev yerlerine dönebilecek

Milli Eğitim Bakanlığı, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler nedeniyle yer değiştiren öğretmenlere önceki görev yerlerine dönüş hakkı tanıyacak.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ardından 8 Şubat 2023 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 6785 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde olağanüstü hal ilan edilmişti. Bu kapsamda, söz konusu illerde görev yapan öğretmenlerin isteğe veya mazerete bağlı olarak görev yerleri değiştirilmişti.

Deprem sonrasında görev yeri değişen öğretmenler, daha önce görev yaptıkları illerdeki eğitim kurumlarına süre şartı aranmaksızın başvuru yapabilecekler. Başvurular, 3-6 Mayıs 2024 tarihleri arasında alınacak ve atamalar 7 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Atamalar, depremden etkilenen 10 ilde ilan edilen kontenjanlar dâhilinde hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak.

Ataması gerçekleştirilen öğretmenlerin yeni görev yerlerinde başlama işlemleri ise 14 Haziran 2024 tarihinden itibaren gerçekleştirilecek.

Kaynak: DHA