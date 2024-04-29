Otelin SPA bölümünde yangın çıktı

Beyoğlu'nda bulunan bir otelin SPA bölümünde çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otelde bulunanlar itfaiye ekipleri tarafından tahliye edilirken, yangına ilk müdahaleyi yapan 2 otel çalışanı dumandan etkilendi.

2 KİŞİ YANGINDAN ETKİLENDİ

2 kişiye ambulansta müdahale edilirken yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, otelin kafe bölümünde oturan müşterilerin hiç bir şey olmamış gibi davranması dikkat çekti.

Kaynak: DHA