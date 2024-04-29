- Gündem

Otelin SPA bölümünde yangın çıktı

ABONE OL Google News Sayfamız

İstanbul Beyoğlu'nda bir otelin SPA bölümünde yangın çıktı. Otelde bulunanlar itfaiye ekipleri tarafından tahliye edilirken yangına müdahale eden iki çalışan dumandan etkilendi.

Otelin SPA bölümünde yangın çıktı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Beyoğlu'nda bulunan bir otelin SPA bölümünde çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otelde bulunanlar itfaiye ekipleri tarafından tahliye edilirken, yangına ilk müdahaleyi yapan 2 otel çalışanı dumandan etkilendi.

2 KİŞİ YANGINDAN ETKİLENDİ

2 kişiye ambulansta müdahale edilirken yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, otelin kafe bölümünde oturan müşterilerin hiç bir şey olmamış gibi davranması dikkat çekti.

Kaynak: DHA

# kişi, Bir, Polis, sağlık, Yangın, Otel

29 Nis 2024 - 22:45 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

MOBİL SİTE GÖREVLİSİ

MOBİL SİTE GÖREVLİSİ * Motor ehliyeti bulunan, * Bahçe ve havuz işlerini bilen, * Ortak alan temizliği yapabilecek, * Kalacak ev veriyoruz. * 12 ay iş...

0 242 515 03 21

MUHASEBE BÜROSUNA

 Deneyimli bay/bayan yardımcı Muhasebe Personeli alınacaktır. 

0 532 287 06 36

Algida SMB GRUP DONDURMA

Bünyesinde 12 ay çalıştırılmak üzere ( B+C+D+E ) sınıf ehliyetli SRC ve PSiKOTEKNiK belgesi olan Dağıtıcı Personel aranmaktadır. Maaş+ Prim+ Yemek Kar...

0 554 307 07 48

SAHİBİNDEN KİRALIK DÜKKAN

AVSALLAR’da Termo Petrol Karşısı 110 m2’lik 2 Adet dükkan SAHİBİNDEN KİRALIKTIR. Not: Kurumsal firmalara, restoran ve hamam işletmesi için uygun.

0 507 455 32 55

Al-et ALANYA ENTEGRE ET TESİSLERİ

Şirketimiz bünyesinde çalıştırılmak üzere aşağıdaki niteliklere sahip çalışma arkadaşları aramaktayız. SEKRETER * Tercihen lise mezunu, * Misafirleri...

0 242 515 15 15

AVSALLAR MAHALLESİNDE

 Bulunan Emerald Park Sitesine GÜVENLİK ve KAPICI Personel alınacaktır. 

0 543 628 30 43

HİD TOPTAN MEŞRUBAT GIDA FİRMAMIZA

* Satış Elemanları, * Muhasebe Elemanı, * Şoför (B-C sınıfı ehliyeti olan) Çalışma Arkadaşları arıyoruz. Adres: Şekerhane Mahallesi Yeniveliler Sok. M...

0 542 734 34 71

Moda Plaza Center

 İş yerimize; * Yabancı dil bilen Bay/Bayan Eleman, * Katlamacı, * Mutfak işlerinden anlayan Bayan Eleman aranıyor. 

0 533 222 98 19

TOMBİK TANTUNİ MAHMUTLAR

Birlikte çalışacak Ekip Arkadaşları arıyoruz.

0 555 339 79 79

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Amatör balıkçı oltayla 1 metre uzunluğunda turna balığı yakaladı; o anlar kamerada mask
Amatör balıkçı oltayla 1 metre uzunluğunda turna balığı yakaladı; o anlar kamerada
Ankara Valiliği'nden 'kuvvetli yağış' uyarısı mask
Ankara Valiliği'nden 'kuvvetli yağış' uyarısı
Ardahan'da lise pansiyonunda kalan 25 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik oldu mask
Ardahan'da lise pansiyonunda kalan 25 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik oldu
Hakkari'de 4,5 aydır kapalı olan askeri üs bölgesi yolunda karla mücadele mask
Hakkari'de 4,5 aydır kapalı olan askeri üs bölgesi yolunda karla mücadele
Filyos Çayı'nda cesedi bulunan Dina'nın duruşmasına Gabon Büyükelçisi de katıldı; apartmanda keşif talebi reddedildi (2) mask
Filyos Çayı'nda cesedi bulunan Dina'nın duruşmasına Gabon Büyükelçisi de katıldı; apartmanda keşif talebi reddedildi (2)
Ciple otomobil çarpıştı! 1 ölü, 1'i bebek 7 kişi yaralı mask
Ciple otomobil çarpıştı! 1 ölü, 1'i bebek 7 kişi yaralı
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber