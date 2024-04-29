Antalya'da otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Antalya'nın Finike ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
M.D'nin kullandığı 07 TZ 858 plakalı otomobil ile karşı istikametten gelen Mustafa Çobanoğlu iradesindeki 07 AJU 958 plakalı motosiklet Hasyurt Mahallesi'nde çarpıştı.
Vatandaşın ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Çobanoğlu, sağlık ekiplerince Finike Devlet Hastanesi'nde kaldırıldı.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.