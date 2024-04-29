Eser ve Berfu Yenenler çiftinden kötü haber

Berfu Yenenler ve Eser Yenenler çiftinin oğlu Kuzey, hastanelik oldu. Haberi sosyal medya hesabından duyuran Berfu Yenenler, oğlunun sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

'YA ZEHİRLENDİ YA ÜŞÜTTÜ'

Berfu Yenenler, taptığı açıklamada "Kuzey efendi ya zehirlendi ya üşüttü ya da bir şeyler oldu. Bir dramlar yaşandı finali hastanede yaptık. Neyse geçmiş olsun. Şimdi kalktım bankaya geldim. Yani bu devirde her şeyin online yapılması lâzım online yapılamayan şeyleri kabul edemiyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi