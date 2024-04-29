Temizlik işçisi metrelerce yükseklikten kuyuya düştü

Site yönetiminin temizlemesi için anlaştığı temizlik şirketi işçisi Abdulhalık K. (24), su kuyusuna ait merdivenden inmek istedi. Bu sırada ayağı kayan işçi, 7 metre yüksekten kuyuya düşerek yaralandı. İhbarla olay yerine AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Ekiplerin halatlarla güvenlik önlemleri alarak indiği kuyudan çıkarılan yaralı işçi, ilk tedavisinin ardından hastaneye kaldırıldı. Abdulhalık K.'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

Kaynak: DHA