Amatör balıkçı oltayla 1 metre uzunluğunda turna balığı yakaladı; o anlar kamerada

KIRKLARELİ'de Çayırdere Barajı'nda avlanan amatör balıkçı Samet Baycan, oltasıyla yaklaşık 1 metre uzunluğunda ve 9 kilogram ağırlığında turna balığı tuttu. Baycan’ın balığı tutma anları kamera ile kaydedildi.
Lüleburgaz ilçesinde yaşayan Samet Baycan, Pınarhisar ilçesindeki Çayırdere Barajı'na olta ile balık avlamaya gitti. Baycan’ın oltasına bir süre sonra büyük bir balık takıldı. Güçlükle balığı karaya çeken Baycan, o anları aksiyon kamerasıyla kaydetti. Bu yılki rekorunu kırdığını ifade eden Baycan, “Geçen seneki rekorumu kırdım. Geçen yıl da aynı barajda 90 santimetre boyunda bir balık avlamıştım. Bu 9 kilo ve 1 metre boyunda. Tek başıma olduğum için baya zorlu oldu balığı çıkarmak. Darısı tüm balıkçıların başına. Güzel bir aksiyon verdi” dedi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.