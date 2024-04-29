Kaymakam Ürkmezer'den Yeni Alanya'ya 'İskele' açıklaması

Alanya'nın kalbi iskelede geçen yıl bir gurbetçinin sopalarla dövülmesinin ardından hafta sonu yine tekneciler birbirine girdi. Tekne sahipleri M.D. ve M.A.Y. arasında tekne bağlama yeri nedeniyle çıkan kavgaya yakınları ve çalışanlar da dahil oldu. Güçlükle ayrılan kavgada 6 kişi yaralandı. Taraflar şikayetçi olmadı.
'KOOPERATİFLE GÖRÜŞME YAPILACAK'
Yaşanan kavga ile ilgili Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer Yeni Alanya'ya özel açıklamalarda bulundu. Ürkmezer, açıklamasında şu sözlere yer verdi: "Olayla ilgili idari olarak mevzuatta yer alan cezaları uygulayacağız. Kavga konusu, şikayet varsa savcılığın konusudur. Teknelerin konumlandırılması ise Balıkçılar Kooperatifi'nin koordinasyonunda. Onlarla ayrıca görüşme yapılacak." (Gülser YİĞİT)
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.