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MHP'den flaş hamle! TikTok kapanacak mı?

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, sosyal medya uygulaması TikTok'un kapatılmasını gerektiğini içeren kanun teklifi hazırlığında olduklarını söyledi.

MHP'den flaş hamle! TikTok kapanacak mı? mask
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TikTok uygulamasının, Türk aile yapısına ve kültürüne uygun olmayan görüntülerin ve davranışların paylaşıldığı bir mecra olduğuna değinen  MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, "Müstehcen içerikler oluşturan, canlı yayında gelir sağlayan, çocuk istismarı paylaşan hesap yöneticilerine yönelik operasyonların yapıldığı ve adli soruşturmaların açıldığı yine kamuoyuna yansımaktadır. Tam bu noktada ifade etmeliyim ki TikTok adlı sosyal medya platformu tam anlamıyla bir bataklığa dönüşmüştür ve bataklıkta sinek avlamaktansa bataklığın kurutulması gerekmektedir" diye konuştu.

'TİKTOK'UN KAPATILMASI İÇİN KANUN TEKLİFİ HAZIRLIĞINDAYIZ'

Öztürk, "Bu anlamda ahlaksız paylaşımların yoğunlukla yer aldığı ve milli değerlerimizi ayaklar altına alan TikTok’un bir an önce kapatılması gerektiği açıktır. Bu doğrultuda kanun teklifi hazırlamakta olduğumuzun da bilinmesini isterim." dedi.

Kaynak: Haber Merkezi

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29 Nis 2024 - 20:38 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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