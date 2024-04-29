Tahliye edilen Nihal Candan flaş sözler! “Paşalar gibi 6 aydır yatıyoruz”

Sosyal medya fenomenleri Bahar-Nihal Candan kardeşler, kara para aklama soruşturmasında 5,5 ay önce tutuklandı.

Fenomen kardeşlerden Nihal Candan, cezaevinde anoreksiya (yemek yememe) hastalığına yakalandı, 37 kiloya kadar düştü.

Durumunun kötüye gitmesi üzerine tedavisine cezaevinde devam edilemeyeceği yönünde rapor verilen Nihal Candan, tahliye edildi.

Candan, cezaevinde yaşadıklarını anlattı.

Kanal D’ye konuşan Nihal Candan, cezaevindeki ilk günlerinin zor geçtiğini söyledi.

“PAŞALAR GİBİ 6 AYDIR YATIYORUZ”

Kardeşiyle birbirlerine destek olduklarını anlatan Candan, “‘Paşalar gibi 6 aydır yatıyoruz’ gibi hep şakalaştık. Psikolojik destek aldık sık sık. Psikolojik olarak zor geldi bana.” dedi.

Cezaevinde nasıl vakit geçirdiklerini de anlatan Candan, “Kitaplarımız, televizyon dizilerimiz vardı. Kantin vardır. Alışveriş ihtiyacımızı oradan karşıladık.” diye konuştu.

Candan, “Sadece nefes darlığıyla bu durumu atlattığım için inanılmaz derecede memnunum. Görüşe gidemeyeceğim, anksiyetem var. Kardeşim de çıktıktan sonra ailecek pek bir derdimiz kalmayacak.” diye konuştu.

Hataları olduğunu kabul eden Candan, “Küçük çocuklara kötü örnek olduysam özür dilerim. Amacım hiçbir zaman sosyal medyadan para kazanmak olmamıştı.” dedi.

“SEÇİL ERZAN HABER İZLEMİYOR DİYE BİZ DE İZLEMİYORDUK”

Nihal Candan, futbol dünyasının ünlü isimlerini yüksek kar vaadiyle dolandırdığı iddiasıyla tutuklanan Seçil Erzan’la birlikte aynı koğuşta kaldıklarını da söyledi.

Erzan’la sorun yaşamadıklarını söyleyen Candan, “Seçil haber izlemiyor diye biz de haber izlemiyorduk.” şeklinde konuştu.

CANDAN KARDEŞLER NEYLE SUÇLANIYOR?

Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamasıyla yargılanan Bahar ve Nihal Candan kardeşlerin, hayali “Veysel amir” oyunu ile piyasa değerinin altında araç satmayı vaat ettikleri, paraları topladıktan sonra ise “İhalede sorun çıktı, ertelendi.” gibi gerekçelerle ne araçları ne de ücreti teslim ettikleri iddia ediliyor.

Polisin yaptığı incelemeye göreyse bu yöntemle 13 mağdur yaklaşık 10 milyon lira dolandırıldı.

Kaynak: NTV