Ağır hasarlı bina çöktü

6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerde ağır hasar alan merkez Onikişubat ilçesi Şehit Evliya Mahallesi 25. Sokak'taki iki katlı binada göçük meydana geldi.
AFAD ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince enkaz alanında çalışma başlatıldı. Polis ekipleri de binanın önüne şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. Bölgede tedbir amaçlı arama kurtarma çalışması yapılıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.