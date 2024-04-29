Kolonyadan zehirlenen adam hayatını kaybetti

Apart dairesinde yalnız yaşayan Erdem Dalga'dan haber alamayan yakınları polisi aradı. Eve ulaşan acil sağlık ekibi Dalga'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Evde inceleme yapan polis ekipleri kolonya karışımlı bir içecek buldu. İçecek incelenmek üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
KOLONYALI İÇECEK İNCELENECEK
Dalga'nın içine kolonya karıştırdığı içecek nedeniyle öldüğü üzerinde durulurken, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılacağı bildirildi. Polis, Dalga'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.