Hakkari'de 4,5 aydır kapalı olan askeri üs bölgesi yolunda karla mücadele

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, kışın kar ve tipiden dolayı 4,5 aydır kapalı olan askeri üs bölgesi yolunda başlatılan çalışmalar devam ediyor. Karla mücadele ekiplerinin 1 hafta süren çalışması sonucu 15 kilometrelik yolun 10 kilometresi tekrar ulaşıma açıldı.
Yüksekova ilçesine bağlı Büyükçiftlik beldesindeki Varvevik askeri üs bölge yolu, kışın kar ve tipinden dolayı kapandı. 4,5 aydır kapalı olan yolun açılması için İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerin 7 gün süren çalışması sonucu, iş makinesinin boyunu aşan kar kütleleri temizlenerek 15 kilometrelik yolun 10 kilometresi yeniden ulaşıma açıldı. Kapalı kalan 5 kilometrelik yolun açılması için ise iş makineleri kardan tüneller açarak ilerleyebiliyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.