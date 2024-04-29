Feci kaza! Kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi

Adnan Başyiğit yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekiplerin yaptığı incelemede Bayiğit'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Başyiğit'in cenazesi otopsi için hastaneye kaldırılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA