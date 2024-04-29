Antalya'da İstiklal Marşı sırasında yüksek sesle müzik açan kadın gözaltına alındı

Kemer'de, okulda İstiklal Marşı okunduğu sırada kasıtlı ve sürekli yüksek sesle müzik açtığı belirlenen Türk ve Kanada vatandaşı 53 yaşındaki A.J.K., 'devletin egemenlik alametlerini aşağılama' suçundan gözaltına alındı.

Kemer'e bağlı Göynük Mahallesi'nde bulunan okulda İstiklal Marşı okunduğu esnada bir kişinin kasıtlı ve sürekli yüksek sesle müzik açtığı iddialarıyla ilgili Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından inceleme başlatıldı. Çevrede görevlendirilen devriye ekipleri, bugün saat 08.30 sıralarında Türk ve Kanada vatandaşı A.J.K. adlı kadının okulda İstiklal Marşı okunduğu sırada yüksek sesle yabancı müzik açtığını belirleyip, kayda aldı. Kemer Nöbetçi Cumhuriyet Savcısına bilgi veren jandarma ekipleri, alınan talimat doğrultusunda A.J.K. hakkında adli işlem başlattı. A.J.K., 'devletin egemenlik alametlerini aşağılama suçundan' gözaltına alındı. A.J.K.'nin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST

Antalya'nın Kemer ilçesinde, okulda İstiklal Marşı okunduğu sırada kasıtlı ve sürekli yüksek sesle müzik açtığı gerekçesiyle 'devletin egemenlik alametlerini aşağılama' suçundan gözaltına alınan Türk ve Kanada vatandaşı A.J.K., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifade veren A.J.K., adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA