Filyos Çayı'nda cesedi bulunan Dina'nın duruşmasına Gabon Büyükelçisi de katıldı; apartmanda keşif talebi reddedildi (2)

'DİNA İÇİN FEMİNİSTLER' GRUBU AÇIKLAMA YAPTI

Karabük’te Filyos Çayı’nda cansız bedeni bulunan Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga’nın ölümüyle ilgili Dursun Acar’ın tutuklu yargılandığı duruşmanın ardından ‘Dina için Feministler’ grubu adına açıklama yapan Damla Uyar, yargılamanın 1 yıldan uzun süredir devam ettiğini belirterek, “Ancak ölümünün ardındaki gerçekler hala aydınlatılmadı, aydınlatılmak istenmiyor. Mahkeme heyeti başından beri olayı sadece adli bir vakaymış gibi ele alıyor. Cinayetin arka planındaki güç ilişkilerini sorgulamak istemiyor. Etkin bir soruşturma yürütülmemesi için deyim yerindeyse direniyor. Tanık beyanları ve Dina’nın günlüğünden anlaşılacaktır ki Dina Karabük’te sistematik bir erkek şiddetine maruz kalıyordu. Kendisine para karşılığı cinsel ilişki teklif ediliyor. Israrlı takiplerin ve cinsel tacizlerin ardı arkası kesilmiyordu. Dina’nın ırkçılık eksenindeki cinsel taciz o denli boyuta varmıştı ki annesine Karabük’te yaşamak istemediğini, Sakarya’nın onun için daha güvenli bir bölge olduğunu ifade etmişti. Mahkeme heyeti tarafsız olması gerektiğini unutarak sanık müdafilerinin yanındaymışçasına tavır sergilemektedir. Mahkeme heyetinin en başından beri esasa etki edecek delilleri tartışmayı reddeden tutumunun yanı sıra bir de iddia makamı gibi davranması neticesinde heyetin adil bir yargılama yapacağına dair hiçbir inancımız kalmamış, tarafımızca hakimin reddi talebinde bulunulmuştur. Dina’nın ölümüne giden olay örüntüsü açıklığa kavuşturulmak istenmemiştir. Burada etkin bir tahkikat yürütülmemiştir. Dosyada tek sanık olan Dursun Acar’ın diğer şüphelilerle olan bağlantısı araştırılmamış, Dina’nın ısrarlı bir şekilde cinsel ilişki teklifi aldığı ve ölümünden çok kısa süre önce tartıştığı PTT çalışanları tanık olarak dahi dinlenmemiş çıplak ayakla kaçtığı apartmandaki keşif taleplerimiz reddedilmiş, DNA örnekleri incelenmemiş, esasa etki edecek delillerin çoğu tartışılıp tüketilmemiştir.” dedi.

Açıklama boyunca Jessica Sandra Makemba Panga ve babası Guy Serge Ibouanga da grupla birlikte ‘Dina için hakikatin peşinde, ırkçılığa karşı göçmen öğrencilerin yanındayız. Feminist mücadelemizle buradayız.’ yazılı pankartın arkasında durdu.

‘TALEPLERİMİZ REDDEDİLDİ’

Davayı takip eden avukatlar adına konuşan Büşra Altunoluk ise “3 duruşmadır takip ediyoruz. Çoğu talebimiz yerine getirilmeyip reddedildi. Biz defalarca dile getirdik, Dina’yı ölüme götüren süreç sanık Dursun Acar’ın arabasına bindiği andan itibaren başlamamakta. Apartmanda veya daha öncesinde başlayan sistematik bir ırkçılığa maruz kalmış Dina" diye konuştu.

Ali Sencer ARSLAN- Murat ÖZELCİ/ KARABÜK,