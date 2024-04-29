Radar uygulaması yapan polise otomobil çarptı: 1 şehit , 4 yaralı

Isparta'da askeri personelin kullandığı otomobil, radar uygulamasında görevli trafik polisi Yonuz Turan'a (51), ardından ekip aracına çarptı. Kazada Yonuz Turan şehit olurken, otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Kaza, saat 07.30 sıralarında Isparta-Eğirdir kara yolunun 3'üncü kilometresinde meydana geldi. Eğirdir Dağ Komando Okulu'nda görevli askeri personel İ.A. yönetimindeki 17 UY 843 plakalı otomobil, yolda radar uygulaması için hazırlık yapan Isparta Bölge Trafik Müdürlüğünde görevli polis memuru Yonuz Turan'a, ardından ekip aracına çarptı. Kazada polis memuru Yonuz Turan ile otomobil sürücüsü İ.A. ve aynı araçta bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılan polis memuru Yonuz Turan, kaldırıldığı Isparta Şehir Hastanesinde müdahaleye rağmen şehit oldu. Diğer 4 yaralının tedavilerinin devam ettiği, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazada şehit olan Yonuz Turan'ın Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi nüfusuna kayıtlı, evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.