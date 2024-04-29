Düden Çayı'nda yine aynı sorun ortaya çıktı

2021'nin Ocak ayında Düden Çayı'nın Yukarı Düden Şelalesi bölgesinde kötü koku ve köpüklenme yaşandı, binlerce balık öldü. İncelemede, çaya kimyasal atık karıştığı belirlendi. Düden Çayı'nda 1 yıl sonra yine kötü koku ve bulanıklık görüldü. Bu süreçte 22 işletmeye 5 milyon 511 bin 284 TL idari para cezası kesildi.

Bu sene de benzer köpüklenme yaşandı. Çay ve şelalenin denize döküldüğü alanda, yoğun köpüklenme oluştu. Yukarı Düden Şelalesi'nden başlayan köpüklenmenin denizin döküldüğü alanda sürdüğü görüldü.

'BU KEZ SADECE KÖPÜKLENME VAR'

Düden Çayı kenarında balık restoranı bulunan Miraç Karaçal, "Geçen hafta saat 23.45 civarında sudan yoğun şekilde köpük geldi. Videolarını çektik ve hemen sudan numune alıp, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkililerine bildirdik. İl Müdürlüğü'nden ekipler, ertesi gün gelip, inceleme yaptı ve alınan numuneler incelenmek üzere götürüldü. Sonucuyla ilgili şu an bilgimiz yok. Daha önce kanal boyunca halı fabrikaları vardı. Atık su bağlantısı olmayanların bu bağlantıları ASAT tarafından yapılmıştı ancak kapalı olanlar, sonradan açılmış olabilir veya başka bir işletmeden kaynaklanıyor olabilir. Bu kez kötü koku veya suda bulanıklık yok, sadece yoğun köpüklenme var. Nedir, bilemiyoruz. Teknik incelemelerin neticesini bekliyoruz" dedi.

Kaynak: DHA