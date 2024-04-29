Hız sınırını aştı; metrelerce yükseklikten düştü

Sokakta seyir halinde olan E.T.T. idaresindeki otomobil, yoldaki su birikintisine girerek kontrolden çıktı. Yol kenarındaki demir korkuluklara çarpan otomobil, yaklaşık 8 metre yüksekliğindeki istinat duvarının üzerinden yeşil alana düştü.

5 YARALI

Araç içinde bulunan sürücü E.T.T. ile yolcular İ.G., B.G., E.A. ve Y.E.S. itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Kazada ağır yaralanan 5 kişi, sağlık ekipleri tarafından sevk edildikleri hastanede tedaviye alındı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

140 KİLOMETRE HIZ YAPTI

Kaza yerinde inceleme yapan polis ekipleri, Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) kameralarından otomobilin, hız sınırı 50 kilometre olan sokakta 140 kilometre hız yaptığını belirledi.

Kaynak: DHA