- Siyaset

Erhan Usta, İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevinden istifa etti

ABONE OL Google News Sayfamız

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, görevinden istifa ettiğini sosyal medya hesabından açıkladı.

Erhan Usta, İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevinden istifa etti mask
Erhan Usta, İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevinden istifa etti
Erhan Usta, İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevinden istifa etti
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

İYİ Grup Başkanvekili Erhan Usta, partinin 5'inci Olağanüstü Kurultayı'nda başkan adayı Koray Aydın'ı desteklediği için TBMM grup başkan vekilliği görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Erhan Usta, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Partimiz cumartesi günü 5'inci Olağanüstü Kurultayını gerçekleştirmiştir. Sayın Müsavat Dervişoğlu İYİ Parti'nin yeni Genel Başkanı olarak seçilmiştir. Kendisini tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Çok kısa bir zaman dilimine sıkıştırılan kurultay süreci boyunca yaptığımız istişareler sonucunda, Sayın Koray Aydın'ı destekleme kararı aldım ve bu kararımı kamuoyuyla da paylaştım. Bu kararda, İYİ Parti'nin merkezde konumlanması ve partinin toparlanması ihtiyacına, Sayın Koray Aydın'ın daha fazla katkı sağlayacağına olan inancım etkili olmuştur. Genel Başkan seçilen Sayın Müsavat Dervişoğlu'nun da bu ihtiyaca cevap vereceğine, vermeye gayret edeceğine inanıyorum. Sayın Müsavat Dervişoğlu, 'Ağabey' diye hitap ettiğim, uzun süredir sorunsuz çalıştığım biridir. Kendisiyle kişisel olarak herhangi bir sorunum asla bulunmamaktadır. Bu bir bayrak yarışıdır ve delegelerimiz bu ateşten gömleği kendisine uygun görmüştür. Ancak başka bir adaya desteğimi açıkladıktan sonra bu görevime devam etmem siyasi nezakete uygun olmayacaktır. Bu nedenle, kongre günü salonda, TV ekranlarında da söylediğim üzere grup başkan vekilliği görevimden istifa ediyorum. Bugün itibariyle İYİ Parti TBMM grubuna istifa dilekçemi verdim. Bu kararı ivedilikle açıklamamın nedeni, yeni kurulacak İYİ Parti grubunun önünü açmaktadır. Göreve getirilecek arkadaşlarımıza şimdiden başarılar diliyorum" dedi.

Kaynak: DHA

# İyi Parti, erhan usta, istifa, günü, Bir, Sosyal, başkan, devam

29 Nis 2024 - 17:54 DHA Ankara- Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

MOBİL SİTE GÖREVLİSİ

MOBİL SİTE GÖREVLİSİ * Motor ehliyeti bulunan, * Bahçe ve havuz işlerini bilen, * Ortak alan temizliği yapabilecek, * Kalacak ev veriyoruz. * 12 ay iş...

0 242 515 03 21

MUHASEBE BÜROSUNA

 Deneyimli bay/bayan yardımcı Muhasebe Personeli alınacaktır. 

0 532 287 06 36

Algida SMB GRUP DONDURMA

Bünyesinde 12 ay çalıştırılmak üzere ( B+C+D+E ) sınıf ehliyetli SRC ve PSiKOTEKNiK belgesi olan Dağıtıcı Personel aranmaktadır. Maaş+ Prim+ Yemek Kar...

0 554 307 07 48

SAHİBİNDEN KİRALIK DÜKKAN

AVSALLAR’da Termo Petrol Karşısı 110 m2’lik 2 Adet dükkan SAHİBİNDEN KİRALIKTIR. Not: Kurumsal firmalara, restoran ve hamam işletmesi için uygun.

0 507 455 32 55

Al-et ALANYA ENTEGRE ET TESİSLERİ

Şirketimiz bünyesinde çalıştırılmak üzere aşağıdaki niteliklere sahip çalışma arkadaşları aramaktayız. SEKRETER * Tercihen lise mezunu, * Misafirleri...

0 242 515 15 15

AVSALLAR MAHALLESİNDE

 Bulunan Emerald Park Sitesine GÜVENLİK ve KAPICI Personel alınacaktır. 

0 543 628 30 43

HİD TOPTAN MEŞRUBAT GIDA FİRMAMIZA

* Satış Elemanları, * Muhasebe Elemanı, * Şoför (B-C sınıfı ehliyeti olan) Çalışma Arkadaşları arıyoruz. Adres: Şekerhane Mahallesi Yeniveliler Sok. M...

0 542 734 34 71

Moda Plaza Center

 İş yerimize; * Yabancı dil bilen Bay/Bayan Eleman, * Katlamacı, * Mutfak işlerinden anlayan Bayan Eleman aranıyor. 

0 533 222 98 19

TOMBİK TANTUNİ MAHMUTLAR

Birlikte çalışacak Ekip Arkadaşları arıyoruz.

0 555 339 79 79

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Özçelik’ten '2021 sonrası yapı' uyarısı mask
Özçelik’ten '2021 sonrası yapı' uyarısı
İmamoğlu çok sert konuştu: "Kanal İstanbul projesi ihanettir" mask
İmamoğlu çok sert konuştu: "Kanal İstanbul projesi ihanettir"
İYİ Parti'de üst düzey istifa! Bu kez Genel Başkan Yardımcısı... mask
İYİ Parti'de üst düzey istifa! Bu kez Genel Başkan Yardımcısı...
MHP'den Alanya esnafına yeni sezon ziyareti mask
MHP'den Alanya esnafına yeni sezon ziyareti
Seçim sonrası ilk anket yayınlandı: İşte şaşırtıcı sonuçlar mask
Seçim sonrası ilk anket yayınlandı: İşte şaşırtıcı sonuçlar
Alanya 'TCG Göksu'yu keşfetti mask
Alanya 'TCG Göksu'yu keşfetti
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber