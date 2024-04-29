TFF'den flaş karar! Süper Lig maçları aynı gün ve saatte olacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto Süper Lig'in 36'ncı haftasında gerçekleşecek olan futbol karşılaşmalarının tamamının 12 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da eş zamanlı olarak başlayacağını açıkladı. Bu karar, ligdeki rekabetin şeffaflığını korumak ve tüm takımlar için eşit şartlar sağlamak amacıyla alındı.

Süper Lig'in 36'ncı haftası, heyecanla beklenen bir dizi maçı beraberinde getiriyor. Fenerbahçe evinde Kayserispor'u ağırlayacakken, Trabzonspor kendi sahasında İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray ise Fatih Karagümrük deplasmanında mücadele edecek. Konyaspor'un evinde Samsunspor'u konuk edeceği maç da dikkat çeken diğer karşılaşmalardan.

Adana Demirspor, Gaziantep FK ile kendi evinde karşılaşacak. Sivasspor, Başakşehir FK ile kritik bir maça çıkarken, Kasımpaşa Antalyaspor'u ağırlayacak. Alanyaspor'un Beşiktaş ile, Hatayspor'un ise MKE Ankaragücü ile yapacağı maçlar da futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Haftanın diğer maçında Pendikspor, Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: KARAR