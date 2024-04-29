Yılanın ısırdığı kadın, hayatını kaybetti

OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde yılanın ısırdığı Cennet İnci (60), yaşamını yitirdi.

Düziçi ilçesine bağlı Gümüş köyü, Çirişlikaş Mahallesi'nde Cennet İnci, ineğini otlatmaya gitti. İnci'yi arazide yılan ısırdı. Cennet İnci, kendi imkanlarıyla köy yoluna çıkarak yardım istedi. Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Cennet İnci, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.