Yılanın ısırdığı kadın, hayatını kaybetti

OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde yılanın ısırdığı Cennet İnci (60), yaşamını yitirdi.
Düziçi ilçesine bağlı Gümüş köyü, Çirişlikaş Mahallesi'nde Cennet İnci, ineğini otlatmaya gitti. İnci'yi arazide yılan ısırdı. Cennet İnci, kendi imkanlarıyla köy yoluna çıkarak yardım istedi. Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Cennet İnci, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.