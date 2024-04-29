MHP: TikTok bataklığa dönüştü, kapatılmalı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, popüler sosyal medya platformu TikTok ile ilgili eleştirilerde bulundu. Yazılı bir basın açıklaması yapan Öztürk, Türkiye'de 30 milyon kişi tarafından kullanılan uygulamanın, Türk aile yapısına ve toplum düzenine uygun olmayan içerikler barındırdığını iddia etti.
'TOPLUM İÇİN ZARARLI'
Öztürk, "Ülkemizde kullanımı giderek artan TikTok, müstehcen içeriklerin ve çocuk istismarı vakalarının yer aldığı bir platform olarak kamuoyunun gündemine geliyor. Bu tür içeriklerin bulunduğu bir platformun toplumumuz için zararlı olduğu açık" diyerek, platforma yönelik operasyonların ve adli soruşturmaların devam ettiğini hatırlattı.
'BİR AN ÖNCE KAPATILMASI GEREK'
Milletvekili, TikTok'un "bataklığa dönüştüğünü" belirterek, "Bataklıkta sinek avlamaktansa bataklığın kurutulması gerekmektedir" ifadesini kullandı. Öztürk, platformun ahlaki değerleri hiçe saydığını ve toplum düzenini tehdit ettiğini öne sürerek, TikTok'un bir an önce kapatılması gerektiğini vurguladı.
"Türk milletinin kültürel kodlarını bozmaya yönelik her türlü unsura karşı önlem alınmalıdır" diyen Öztürk, bu yönde bir kanun teklifi hazırladıklarını belirtti. Milletvekili, kanun teklifinin milli kültür ve ahlaki yapının korunması adına atılacak adımların bir parçası olacağını dile getirdi.
KANUN TEKLİFİ HAZIRLANIYOR
Öztürk, konuyla ilgili olarak, "Bu doğrultuda kanun teklifi hazırlamakta olduğumuzun da bilinmesini isterim. Umuyorum ki Türk milletinin kültürel kodlarını bozmaya yönelik her türlü unsura karşı gerekli tedbir ve adımlar atılarak milli kültürümüz ve ahlaki yapımız asla bozulmayacaktır" dedi.
Kaynak: KARAR
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.