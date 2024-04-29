Elektrikli ısıtıcıdan yangın çıktı! Yalnız yaşayan yaşlı adam öldü

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangında, dumandan zehirlenen ev sahibi Hüseyin Çulhaoğlu (74), hayatını kaybetti.
Yunusemre Mahallesi 6025 Sokak'taki bir apartmanın bodrum katında Hüseyin Çulhaoğlu'na ait dairede, saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Yangın büyümeden söndürülürken, yalnız yaşadığı öğrenilen Çulhaoğlu yatağında ölü bulundu. Cenaze otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İncelemede, Çulhaoğlu'nun rutubeti gidermek için çalıştırdığı elektrikli ısıtıcının önündeki yastığın tutuşması ile yangının çıktığı belirlendi. Çulhaoğlu'nun da dumandan zehirlenerek öldüğü bildirildi. Soruşturma sürüyor.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.