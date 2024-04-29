TikTok'taki 'Karagül' hakkında flaş gelişme

Bursa'da yaşayan ve "Karagül" adıyla TikTok'ta yayın açan 177 bin takipçili Merve C. adlı kadının, yaptığı yayınlarda çocuklarına şiddet uyguladığı iddia edildi.

Canlı yayın sırasında kafasını kapıya çarparak yaralanan oğlunu kafası kanamasına rağmen kucağına alarak yayına devam eden Merve C., kendisini eleştirenlere de yayın sırasında hakaretler etmişti.

Yaptığı yayınlardaki şiddet görüntüleri büyük tepki topladı. Takipçileri Merve C. adındaki kadından şikayetçi oldu.

ÇOCUKLARI İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

Hakkında soruşturma başlatılan ve gözaltına alınan Merve C.'nin çocukları için de harekete geçildi.

Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri Merve C.'nin 3 çocuğunu devlet korumasına aldı.

Kaynak: MYNET