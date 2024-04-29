- Magazin

Murat Dalkılıç 9. kez burun ameliyatı oldu! İşte Murat Jackson

ABONE OL Google News Sayfamız

Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, 9. kez burun ameliyatı oldu. Görenler ise şarkıcıyı Michael Jackson'a benzetti.

Murat Dalkılıç 9. kez burun ameliyatı oldu! İşte Murat Jackson mask
Murat Dalkılıç 9. kez burun ameliyatı oldu! İşte Murat Jackson
Murat Dalkılıç 9. kez burun ameliyatı oldu! İşte Murat Jackson
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Hem özel hayatı hem de değişimiyle gündeme gelen Murat Dalkılıç yine burun ameliyatı oldu.

Yaşadığı sağlık sorunları yüzünden konserlerini iptal etmek zorunda kalan Murat Dalkılıç, 9. kez ameliyat olacağını açıklamıştı.

Murat Dalkılıç 9. kez burun ameliyatı oldu! İşte Murat Jackson

Murat Dalkılıç, geçtiğimiz günlerde dokuzuncu kez ameliyat masasına yatıp burun operasyonu geçirdi. Ünlü popçu, yeni görüntüsüyle verdiği pozla dikkat çekti.

Kimi Dalkılıç'ı estetik operasyonlara doymayan Michael Jackson'a benzetti, kimisi ise sanatçıdan bu operasyonlara bir son vermesini istedi.

Murat Dalkılıç 9. kez burun ameliyatı oldu! İşte Murat Jackson

"DOKTOR HATASI" DEMİŞTİ

2019 yılının Aralık ayında bir programa konuk olan Murat Dalkılıç burnundaki kemiklerin doğuştan dışarıya yönelme olduğunu anlatmış ve ilkokul yıllarından beri sağlık sorunu yaşadığından bahsetmişti.

Ünlü şarkıcı, "Estetik yaptırdım, hatta yedi kez. İlkokuldan beri burnuma estetik yaptırıyorum. Benim bir hastalığım var. Burun kemiklerim dışarı doğru çıkıyordu. Doktor o kemikleri alırken kıkırdağımı da almış, hayatımın en en zor zamanları başladı. Oramdan buramdan bir şeyler alınıp sürekli burnuma eklendi. Artık bir şey de olsa burnumu yaptırmayacağım, yoruldum." demişti.

Kaynak: MYNET

# Murat Dalkılıç, ameliyat, Bir, şarkıcı, Son, başladı, Gelen, var, sağlık, Aralık

29 Nis 2024 - 16:44 - Magazin

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

MOBİL SİTE GÖREVLİSİ

MOBİL SİTE GÖREVLİSİ * Motor ehliyeti bulunan, * Bahçe ve havuz işlerini bilen, * Ortak alan temizliği yapabilecek, * Kalacak ev veriyoruz. * 12 ay iş...

0 242 515 03 21

MUHASEBE BÜROSUNA

 Deneyimli bay/bayan yardımcı Muhasebe Personeli alınacaktır. 

0 532 287 06 36

Algida SMB GRUP DONDURMA

Bünyesinde 12 ay çalıştırılmak üzere ( B+C+D+E ) sınıf ehliyetli SRC ve PSiKOTEKNiK belgesi olan Dağıtıcı Personel aranmaktadır. Maaş+ Prim+ Yemek Kar...

0 554 307 07 48

SAHİBİNDEN KİRALIK DÜKKAN

AVSALLAR’da Termo Petrol Karşısı 110 m2’lik 2 Adet dükkan SAHİBİNDEN KİRALIKTIR. Not: Kurumsal firmalara, restoran ve hamam işletmesi için uygun.

0 507 455 32 55

Al-et ALANYA ENTEGRE ET TESİSLERİ

Şirketimiz bünyesinde çalıştırılmak üzere aşağıdaki niteliklere sahip çalışma arkadaşları aramaktayız. SEKRETER * Tercihen lise mezunu, * Misafirleri...

0 242 515 15 15

AVSALLAR MAHALLESİNDE

 Bulunan Emerald Park Sitesine GÜVENLİK ve KAPICI Personel alınacaktır. 

0 543 628 30 43

HİD TOPTAN MEŞRUBAT GIDA FİRMAMIZA

* Satış Elemanları, * Muhasebe Elemanı, * Şoför (B-C sınıfı ehliyeti olan) Çalışma Arkadaşları arıyoruz. Adres: Şekerhane Mahallesi Yeniveliler Sok. M...

0 542 734 34 71

Moda Plaza Center

 İş yerimize; * Yabancı dil bilen Bay/Bayan Eleman, * Katlamacı, * Mutfak işlerinden anlayan Bayan Eleman aranıyor. 

0 533 222 98 19

TOMBİK TANTUNİ MAHMUTLAR

Birlikte çalışacak Ekip Arkadaşları arıyoruz.

0 555 339 79 79

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Bir zamanların starı Sharon Stone ağlayarak anlattı: 'Her şeyimi kaybettim' mask
Bir zamanların starı Sharon Stone ağlayarak anlattı: 'Her şeyimi kaybettim'
Survivor'da Poyraz bilerek mi elendi? İşte cevabı mask
Survivor'da Poyraz bilerek mi elendi? İşte cevabı
Grup Hepsi üyesi ikinci kez anne oldu mask
Grup Hepsi üyesi ikinci kez anne oldu
Survivor'da Aleyna ve Batuhan arasında 'Engelli' kavgası: Açık açık tehdit etti mask
Survivor'da Aleyna ve Batuhan arasında 'Engelli' kavgası: Açık açık tehdit etti
Nihal Candan'dan annesine itiraf: Her şey sosyal medya yüzünden oldu. Bir daha... mask
Nihal Candan'dan annesine itiraf: Her şey sosyal medya yüzünden oldu. Bir daha...
Arka Sokaklar'a bir oyuncu daha geri dönüyor! mask
Arka Sokaklar'a bir oyuncu daha geri dönüyor!
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber