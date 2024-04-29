Şarkıcı Ferman Akgül Türkiye'den taşındı

Şarkıcı Ferman Akgül, kariyeri için önemli bir iş teklifi aldığını ve bu fırsatı değerlendirmek amacıyla Kopenhag'a taşındığını açıkladı.
Kopenhag'a taşınmasıyla ilgili olarak, "Sürekli yağdığı için New York şarkısındaki romantizmden uzaklaşıyor arada tabii. Ama kendi melankolisi var buranın da. Merak içindesiniz biliyorum, neler olduğu ile ilgili. Bir canlı yayında anlatacağım bu hafta. Güzel bir hafta sonu olsun herkes için" dedi.
'ÜLKEMİZDEN KOPMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL'
Ferman Akgül, sözlerine şöyle devam etti:
"Bettina'ya kariyeri için önemli olabilecek bir iş teklifi gelince kaçırmasını istemedim. Yıllarca o beni destekledi. Sıra bende. Çocukların da ortaokulda buraya gelmesi gerekiyordu zaten. Erken olunca şimdi daha kolay uyum sağlayacaklar.
maNga tam gaz devam ediyor endişe olmasın. Turnelere ve stüdyo çalışmalarına buradan geleceğim. Yazları hep Türkiye'de olacağız.
Ülkemizden kopmamız mümkün değil. Hatta bu yaz maNga yeni albüm şarkı şeçmelerine de başlayacağımızın müjdesini vereyim. Şimdilik bu kadar. Konserlerde görüşmek dileğiyle."
Kaynak: KARAR
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.