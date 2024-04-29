Alanya'da intihar eden 14 yaşındaki kız için ambulans helikopter havalandı

Alanya'da çok sayıda hap içen 14 yaşındaki kız, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.
Alanya'da çok sayıda hap içtiği belirtilen 14 yaşındaki S.S, yakınları tarafından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
İlk müdahalesi yapılan S.S'nin sevkine karar verildi. S.S, ambulansla Kızılcaşehir Mahallesi'ndeki helikopter pistine getirildi.
Buradan ambulans helikopterle Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne nakledilen S.S, yoğun bakımda tedavi altına alındı.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.