Denizli'de sondaj çalışması sırasında patlama; hidrojen sülfür gazı çevreye yayıldı

DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde jeotermal santrali sondaj çalışması sırasında yerin 850 metre altında hidrojen sülfür gazı patladı. Gazla birlikte su metrelerce havaya yükseldi. İtfaiye ve AFAD ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, jandarma ekipleri Babadağ kara yolunu trafiğe kapattı.
Sarayköy ilçesi yakınında bulunan Babadağ kara yolu kenarında saat 12.00 sıralarında jeotermal santrali sondaj çalışması sırasında patlama meydana geldi. Bir firma tarafından yapılan çalışma sırasında yerin 850 metre altında hidrojen sülfür gazının patlamasıyla jeotermal su metrelerce havaya yükseldi. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda sülfür gazı da çevreye yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. Bölgede güvenlik önlemi alan jandarma ve polis ekipleri de Babadağ ilçesine giden kara yolunu trafiğe kapattı. Çevreye yayılan sülfür gazının ölçümünü yapan itfaiye ekipleri, yanma riskinin bulunmadığını tespit etti. Kuyunun, suyun basıncı ve gaz nedeniyle müdahale etmekte zorlanan ekipler tarafından bir süre sonra kapatılacağı bildirildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.