Korkunç olay: Öldürülesiye dövülen muhtar yaşam savaşı veriyor

Burdur'un Bucak ilçesinde akşam saatlerinde Mahalle muhtarının babası, apartmandaki komşularının saldırısına uğradı.

Olay, 17 Ekim Salı günü akşam namazı çıkışında Burdur ili Bucak ilçesi 70 Evler Mahallesinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, 70 Evler Mahallesi Muhtarı Özkan Aktan'ın babası Süleyman Aktan, akşam namazı çıkışında eve girerken, aynı apartmanda oturan anne ve kızın saldırısına uğradı. Anne ve kız, çapa, kürek ve satırla saldırısına uğrayan yaşlı adam Süleyman Aktan, ağır yaralandı. Olay sonrasında çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Süleyman Aktan, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulans ile Bucak Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Süleyman Aktan'ın durumunun ağır olduğu ve kafa tası kırılması nedeniyle ameliyata alınacağı öğrenildi.