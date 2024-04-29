Alanya’da korkunç cinayet: Öldürülesiye dövülen genç hastanede hayatını kaybetti

EDİNİLEN bilgiye göre olay dün akşam saatlerinde Alanya’nın Çıplaklı Mahallesi’nde meydana geldi. Yusuf Çelik (27) ve birlikte alkol aldığı arkadaşları arasında henüz bilinmeyen bir nedenle anlaşmazlık çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Çıplaklı’daki evinin önünde darp edilen Çelik ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılan Çelik, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Kafa tasında kırıklar oluştuğu öğrenilen Çelik’in cenazesi yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edilirken jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.