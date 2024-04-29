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Düden Çayı yine köpüklendi

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ANTALYA'nın doğa harikalarından, 2 şelalesi olan Düden Çayı'nda, önceki yıllarda yaşanan köpüklenme yeniden ortaya çıktı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, numune...

Düden Çayı yine köpüklendi mask
Düden Çayı yine köpüklendi
Düden Çayı yine köpüklendi
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ANTALYA'nın doğa harikalarından, 2 şelalesi olan Düden Çayı'nda, önceki yıllarda yaşanan köpüklenme yeniden ortaya çıktı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, numune aldı.

Düden Çayı, Antalya'da 2 büyük karstik su kaynağı Kırkgöz ve Pınarbaşı ile beslenip, Bıyıklı Düden'i içinde kaybolup, yer altında 14 kilometre devam edip, Varsak Düdeni'nde ortaya çıkıyor. Çay, buradan tekrar yer altına girip, 15 metreden dökülen Yukarı Düden Şelalesi'nin de olduğu alandan yüzeye geliyor. Kepez ve Muratpaşa ilçeleri üzerinden devam eden çay, Karpuzkaldıran bölgesinde 40 metre yükseklikteki Aşağı Düden Şelalesi ile Akdeniz'e dökülüyor.

2021'nin Ocak ayında Düden Çayı'nın Yukarı Düden Şelalesi bölgesinde kötü koku ve köpüklenme yaşandı, binlerce balık öldü. İncelemede, çaya kimyasal atık karıştığı belirlendi. Düden Çayı'nda 1 yıl sonra yine kötü koku ve bulanıklık görüldü. Bu süreçte 22 işletmeye 5 milyon 511 bin 284 TL idari para cezası kesildi. Bu sene de benzer köpüklenme yaşandı. Çay ve şelalenin denize döküldüğü alanda, yoğun köpüklenme oluştu. Yukarı Düden Şelalesi'nden başlayan köpüklenmenin denizin döküldüğü alanda sürdüğü görüldü.

'BU KEZ KÖTÜ KOKU YOK, KÖPÜKLENME VAR'

Düden Çayı kenarında balık restoranı bulunan Miraç Karaçal, "Geçen hafta saat 23.45 civarında sudan yoğun şekilde köpük geldi. Videolarını çektik ve hemen sudan numune alıp, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkililerine bildirdik. İl Müdürlüğü'nden ekipler, ertesi gün gelip, inceleme yaptı ve alınan numuneler incelenmek üzere götürüldü. Sonucuyla ilgili şu an bilgimiz yok. Daha önce kanal boyunca halı fabrikaları vardı. Atık su bağlantısı olmayanların bu bağlantıları ASAT tarafından yapılmıştı ancak kapalı olanlar, sonradan açılmış olabilir veya başka bir işletmeden kaynaklanıyor olabilir. Bu kez kötü koku veya suda bulanıklık yok, sadece yoğun köpüklenme var. Nedir, bilemiyoruz. Teknik incelemelerin neticesini bekliyoruz" dedi.

'DOĞA BÜTÜN KİRLİLİĞİNİ DENİZE KUSUYOR GİBİ'

Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı ve bölgede oturan bir kişi olarak Düden Şelalesi'ndeki bu sorunu yakından takip ettiklerini belirten Recep Yavuz, "Bir turizm sektörü temsilcisi olarak bu tür manzaraları görmekten üzüntü duyuyoruz. Antalya'nın en çok ziyaret edilen, denize dökülen tek şelalesi, Antalya'nın göz bebeği. Ancak yıllardır bu kirliliğin kıskacı altında çevreye endişe verici görüntüleri izliyoruz. Her gün oraya yanaşan yüzlerce turist, bu manzarayla karşı karşıya kalıyor. Doğa bütün kirliliğini denize kusuyor, zehirlenmiş doğanın ağzından çıkardığı köpük gibi. Mavi bayrakları plajları ve kalitesiyle övünen Antalya'nın bu rahatsız edici duruma, bir an önce çözüm bulması gerekiyor" diye konuştu.

29 Nis 2024 - 15:03 DHA Antalya- Gündem

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