TOKİ’den Müjde! Ev alacaklara 400.000 TL faizsiz destek kredisi

TOKİ (Toplu Konut İdaresi Başkanlığı) ve SGK ( Sosyal Güvenlik Kurumu) işbirliğiyle ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara müjdeli haber geldi. Faizsiz konut kredisi desteğiyle vatandaşlar kendi evlerine daha kolay sahip olabilecek. Özellikle son yıllarda artan konut fiyatlarının yanı sıra konut kredisi faiz oranlarının da yükselmesi, vatandaşların ev sahibi olmasını güçleştirdi. Ancak devlet desteğiyle birlikte ev sahibi olmak bazı vatandaşlar için kolaylaşıyor. Daha uygun koşullarda ev sahibi olma şansı düşük gelirli vatandaşlar için TOKİ ve SGK işbirliği sayesinde sağlanıyor. Peki, faizsiz konut kredisi desteği kimlere verilecek? TOKİ’den kimler ev satın alabiliyor? TOKİ konut kredisi şartları neler? TOKİ başvuruları başladı mı? İşte faizsiz konut detayları haberimizde…

TOKİ’den ev satın alacaklara müjde Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar düşük faizli konut kredisi, TOKİ başvuruları, devlet destekli konut kredisi, faizsiz konut kredisi gibi fırsatlar olmadan ev satın alma hayallerine kavuşamıyor. Konut kredilerinin faiz oranları çok yüksekken ve ev fiyatları da maaşlarla ev almak için çok fazlayken vatandaşlar uygun çözümler arıyor. SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) ve TOKİ (Toplu Konut İdaresi) Başkanlığı işbirliğiyle vatandaşlara ev sahibi olma şansı sunuluyor. Kamu bankası Ziraat Bankası’ndan vatandaşlara sağlanacak faizsiz konut kredisi desteğiyle şartları taşıyan vatandaşlar evlerini satın alabilecek.

Faizsiz konut kredisi desteği Ülkemizdeki vatandaşlar için herhangi bir destek ya da toplu nakit olmadan ev satın almak imkansıza yakın durumda. Bu nedenle sabit gelirli vatandaşlar ile dar gelirli vatandaşlar için TOKİ ile SGK işbirliği yaparak faizsiz konut kredisi sağlamasına destek oluyor. Belirlenen projelerde 400 bin TL faizsiz konut kredisi desteği vatandaşlara veriliyor. Düşük geliri olanlar ile ilk defa ev satın alacak vatandaşlar için sağlanacak 400 bin TL faizsiz konut kredisi sayesinde yüksek faiz oranlarından etkilenmeden daha uygun şartlarda peşinat ödemesi yaparak ev satın almak kolaylaşacak.

Çalışmanın detaylarının netleşmesiyle birlikte şartları açıklanacak olan 400 bin TL faizsiz konut kredisi desteği için gelir durumu ana kriter olarak alınacak. Projeye bağlı ikametgahta en az 1 yıldır oturuyor olmak TOKİ’den ev satın alacaklar için yine geçerli şartlar arasında yer alıyor. Bunlar dışındaki şartlar ve detaylar proje başlangıcında vatandaşlarla paylaşılacak.