Müslüm Gürses'e benzemek için saçlarını kesip bıyık yapmış: Güzel oyuncuyu bulabilmek için sokak sokak arıyor

15 yaşındaki oğulları Kaan Çam'ı aramak için Müge Anlı'ya başvuran ailenin arayışı devam ediyor. 15 yaşındaki Müslüm Gürses hayranı Kaan Çam'ın İstanbul'a ünlü olma hayaliyle gittiği sonra kaybolduğu belirtilmişti. Kaan'ın daha büyük gösterebilmek için saç telinden bıyık yaptığı ortaya çıktı.
Müslüm Gürses hayranı olan Kaan'ın arabeskçiye benzemek için saçlarının önünden kesip bıyık yaptığı söylendi.
Bursa'dan kaçan 15 yaşındaki Kaan Çam'ın sevgilisini aramak için İstanbul'a geldiği bilgisi verilirken genç ismin sevgilisi sandığı kişi ünlü oyuncu çıktı.
Nişantaşı ve Şişli gibi semtlerde etraftakilere Farah Zeynep Abdullah'ın sevgilisi olduğunu söyleyerek dolaşan gence henüz ulaşılamadı.
"BAL GİBİ İNSAN"
Yayına bağlanan bir kişi Kaan'ın yanına gelip Farah Zeynep Abdullah'a nasıl ulaşabileceğini sorduğunu, Nişantaşı'nda gezindiğini söyledi. Müge Anlı ise "Onu kim sevmez bal gibi insan ama..." diyerek oyuncunun güzelliğine övgüde bulundu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.