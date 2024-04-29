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Müslüm Gürses'e benzemek için saçlarını kesip bıyık yapmış: Güzel oyuncuyu bulabilmek için sokak sokak arıyor

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Müge Anlı'ya geçen hafta katılan aile 15 yaşındaki kayıp oğulları Kaan Çam'ı aramak için kollarını sıvadı. Kaan'ın Nişantaşı ve Şişli gibi semtlerde saçından yaptığı Müslüm bıyıkları ile dolaştığı ve sevgilisi sandığı ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah'ı aradığı açıklandı.

Müslüm Gürses'e benzemek için saçlarını kesip bıyık yapmış: Güzel oyuncuyu bulabilmek için sokak sokak arıyor mask
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15 yaşındaki oğulları Kaan Çam'ı aramak için Müge Anlı'ya başvuran ailenin arayışı devam ediyor. 15 yaşındaki Müslüm Gürses hayranı Kaan Çam'ın İstanbul'a ünlü olma hayaliyle gittiği sonra kaybolduğu belirtilmişti. Kaan'ın daha büyük gösterebilmek için saç telinden bıyık yaptığı ortaya çıktı.


Müslüm Gürses hayranı olan Kaan'ın arabeskçiye benzemek için saçlarının önünden kesip bıyık yaptığı söylendi.

Bursa'dan kaçan 15 yaşındaki Kaan Çam'ın sevgilisini aramak için İstanbul'a geldiği bilgisi verilirken genç ismin sevgilisi sandığı kişi ünlü oyuncu çıktı.

Nişantaşı ve Şişli gibi semtlerde etraftakilere Farah Zeynep Abdullah'ın sevgilisi olduğunu söyleyerek dolaşan gence henüz ulaşılamadı.

"BAL GİBİ İNSAN"
Yayına bağlanan bir kişi Kaan'ın yanına gelip Farah Zeynep Abdullah'a nasıl ulaşabileceğini sorduğunu, Nişantaşı'nda gezindiğini söyledi. Müge Anlı ise "Onu kim sevmez bal gibi insan ama..." diyerek oyuncunun güzelliğine övgüde bulundu.

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29 Nis 2024 - 13:11 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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