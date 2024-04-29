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5,5 yıl sonra kalp nakli olan Esila, hayatını kaybetti

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ANKARA'da kalp yetmezliği nedeniyle tedavi gören ve 5,5 yıllık bekleyişin ardından dün kalp nakli olan Esila Tüfekçi (16), bugün sabah saatlerinde doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi....

5,5 yıl sonra kalp nakli olan Esila, hayatını kaybetti mask
5,5 yıl sonra kalp nakli olan Esila, hayatını kaybetti
5,5 yıl sonra kalp nakli olan Esila, hayatını kaybetti
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ANKARA'da kalp yetmezliği nedeniyle tedavi gören ve 5,5 yıllık bekleyişin ardından dün kalp nakli olan Esila Tüfekçi (16), bugün sabah saatlerinde doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Ankara Üniversitesi Cebeci Çocuk Hastanesi’nde kalp rahatsızlığı nedeniyle 5,5 yıldır aralıklarla tedavi gören Esila Tüfekçi, durumunun ağırlaşması üzerine yaklaşık 1 ay önce kalp ve solunum desteği sağlayan ECMO cihazına (Ekstrakorporal membran oksijenizasyonu) bağlandı. Yıllardır nakil bekleyen Tüfekçi için dün Adana'dan müjdeli haber geldi. Adana'dan Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait ambulans uçakla getirilen kalp, dün Esila'ya nakledildi. 9,5 saat süren operasyonla gerçekleşen nakilin ardından Esila'nın durumunun ağır ve 48 saatlik sürenin çok önemli olduğu belirtildi. Esila, doktorların tüm müdahalesine rağmen bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

'BAĞIŞ' TEMALI RESMİ DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Esila, geçen yıl hastanede yatarken çizdiği resimle organ bağışına dikkat çekmişti. Esila, resimde kendi kalbini 'siyah', mezardaki ölünün kalbini ise 'kırmızı' olarak resmetmişti. Ayrıca resimde kendisini gözyaşları içinde çizen Esila, üzerine yazdığı, 'Organlarınızı cennete götürmeyin. Onlara cennette değil burada ihtiyaç var' ifadeleriyle görenleri duygulandırmıştı.

29 Nis 2024 - 12:51 DHA Ankara- Gündem

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