Kar eriyince çıktıkları yaylada 9 evin yıkıldığını gördüler

ARTVİN’in Şavşat ilçesine bağlı Taşlı Yaylası'na çıkan köylüler, kışın yağan kar ve meydana gelen çığda 9 evin yıkıldığını tespit etti. Hasar gören yapıların onarımına başlandı.
İlçede sert geçen kış, yaşamı olumsuz etkilerken, yüksek rakımdaki köy ve yaylalarda da yıkıma neden oldu. İlçeye bağlı Taş Yaylası’nda yoğun kar yağışı ve meydana gelen çığ nedeniyle 9 ev yıkıldı. Bahar ayları ile yaylaya gelen köylüler, yıkılan evlerinin onarımına başladı.
‘9 YAYLA EVİMİZ KULLANILAMAZ HALDE’
Son yılların en sert kışını geçirdiklerini söyleyen Pınarlı köyü muhtarı Oktay Çelik, “Bu yıl bölgemize son 30 yılın en büyük kar yağışı düştü. Bugünlerde komşularımız yaylaya çıkma hazırlıkları yaparken eksiklikleri görmek için Taşlı Yayla bölgesine giden vatandaşlar hüsrana uğradı. Biz köy muhtarlığı olarak durumu ilgili yerlere bildirdik. Şu an o yaylada 9 evimiz tamamen kullanılamaz halde. Yetkililerimizden bu komşularımıza yardımcı olmalarını talep ediyorum. Yaylacılık o bölgenin en önemli geçim kaynaklarından biridir” dedi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.