Özel sektörde hafta tatili 2 gün oluyor: İşte detaylar

Yasa teklifi kapsamında, işçilerin haftalık çalışma süresi 35 saate düşürülürken, yer altında maden işlerinde çalışan işçiler için bu süre 30 saate indiriliyor. Ayrıca, fazla çalışma karşılığı ödenecek ücretlerin artırılması ve hafta tatilinin 48 saate çıkarılması da talep ediliyor.

Teklifin yasalaşması halinde, haftalık çalışma saati 35 saat olacak ve günlük çalışma saati 7 saat olarak belirlenecek. Mesai saatleri, sabah 10:00’da başlayıp 16:00’da sona erecek şekilde düzenlenecek.

Yasa teklifi mecliste önce komisyon tarafından ele alınacak ve burada onaylanması durumunda genel kurula sunulacak. Eğer çoğunluk milletvekillerinin onayıyla yasalaşırsa, haftalık çalışma saati 35 saat ve haftalık izin süresi 48 saat olarak uygulanacak. Böylece Cumartesi ve Pazar günleri tüm çalışanlar için tatil günü olacak.

Bu düzenlemeyle birlikte, çalışanlar haftanın beş günü 7 saatlik iş günleri geçirecekler. Mesai saatleri ise ya 09:00-15:00 arası ya da 10:00-16:00 arası olacak şekilde belirlenecek.