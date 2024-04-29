Alanya Üniveristesi İletişim ve Tasarım Festivali sona erdi

ALANYA Kızıl Kule'de düzenlenen final etkinliğinde, öğrenciler boyama etkinliklerinden atölye çalışmalarına kadar unutulmaz anlar yaşadılar. Festivalin son gününde, Alanya Kaymakamlığı, Alanya Belediyesi, Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte, Alanya Türkler Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Banu Cankut ve Resim-Heykel öğretmeni İsmail Gökçe öğrencileriyle birlikte yer aldılar.

FESTİVALDE KOLLEKTİF SANAT

Alanya Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Burçin Ünal, 22-26 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen iletişim ve tasarım festivalinin son gününe ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ünal, festivalin başından bu yana çeşitli etkinlikler ve aktivitelerin yapıldığını belirterek, bu etkinliklerin iletişim ve tasarım merkezinde gerçekleştirildiğini vurguladı. Festivalin bu yılki özel temalarının sürdürülebilirlik, kültürel miras ve kültürler arası iletişim olduğunu ifade eden Ünal, öğrencilerle birlikte pek çok farklı aktivite ve çalıştayın gerçekleştirildiğini dile getirdi. 26 Nisan'ın festivalin son günü olduğunu belirten Dr. Öğretim Üyesi Burçin Ünal, bu gün içerisinde öğrenci işlerinin sergisinin düzenlendiğini ve genellikle sergide kültürlerarası temalı eserlerin yer aldığını aktardı. Ayrıca gün boyunca çeşitli atölyelerin gerçekleştirildiğini ve halkın da festival alanına davet edilerek kollektif bir sanat eseri oluşturulduğunu söyledi.

TEMA: SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK, KÜLTÜRLER ARASI İLETİŞİM

Alanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mesut Güner, festivale ilişkin görüşlerini dile getirdi. Festival boyunca sürdürülebilirlik, kültürlerlerarası iletişim temasının işlendiğini söyleyen Prof.Dr. Güner; “Alanya Üniversitesi olarak iletişim ve tasarım alanlarında gerçekleştirdiğimiz festivalimizin son gününe geldik. Bu festival, bizim için hem öğrencilerimizin yeteneklerini sergileme fırsatı sunması hem de iletişim ve tasarım alanındaki gelişmeleri paylaşma ortamı oluşturması açısından son derece önemliydi. Festivalin ikinci günü gün boyunca üniversite kampüsümüzde bir araya gelen öğrencilerimiz, keyifli etkinliklerle birlikte hem birbirleriyle kaynaşma hem de yeni fikirler üretme fırsatı buldular. Atölye çalışmaları, geziler ve buluşmalar gibi etkinlikler, öğrencilerimizin hem birbirlerinden öğrenmelerine hem de deneyimlerini paylaşmalarına olanak sağladı. Festivalimizin son gününde ise, yine dopdolu bir programla öğrencilerimizi ağırladık. Etkinlikler, atölye çalışmaları, geziler ve buluşmalarla dolu bir gün geçirdik. Öğrencilerimizin katılımı ve ilgisi bizleri son derece memnun etti. Gördüğümüz ilgi, gelecek yıllarda daha büyük ve kapsamlı etkinlikler düzenlememize ilham veriyor. Bu festivalde emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. Özellikle, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen öğrenci ve akademisyenlerimize, desteklerini esirgemeyen idari personelimize ve sponsorlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum.

Alanya Üniversitesi olarak iletişim ve tasarım alanlarında önemli adımlar atmayı sürdüreceğiz. Öğrencilerimize ve topluma katkı sağlamak adına, bu tür etkinlikleri düzenlemeye devam edeceğiz. Birlikte daha nice başarılara imza atacağımıza inancım tam” diye konuştu.