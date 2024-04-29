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IBAN'la ödeme alan esnafa kötü haber! Cezası belli oldu

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, IBAN yoluyla ödeme alan ve alışveriş karşılığında fiş- fatura kesmeyen esnafa yönelik denetimlerini sıkılaştırdı. Müşterilerinden IBAN yoluyla ödeme alan ve alışveriş karşılığında fiş-fatura kesmeyen esnafa kesilecek cezalar belli oldu. Fiş kesmeyenlere her bir fiş için 3 bin 400 TL özel usulsüzlük cezası kesilecek.

IBAN'la ödeme alan esnafa kötü haber! Cezası belli oldu mask
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, IBAN yoluyla yapılan ödemeleri sıkı bir şekilde denetleyerek vergi kaybını önlemeye çalışıyor. Sabah'ın haberine göre, bu doğrultuda artık fiş kesmeyenlere her bir fiş için 3 bin 400 TL özel usulsüzlük cezası kesilecek.

Fatura kesmeyenlere her bir fatura için 3 bin 400 TL'den az olmamak üzere belgede yer alması gereken tutarın yüzde 10'u oranında özel usulsüzlük cezası kesilecek.

Denetim kapsamında işletmenin ve işletmeye ilişkin tüm hesaplara IBAN yoluyla gelen transferler incelenecek. Sadece işletme sahiplerinin değil, yakınlarının ve çalışanların hesapları ile kiralama yoluyla kullanılan hesaplar da denetlenecek.

Banka hesap hareketleri, tapu ve araç sicilleri gibi verilerden yola çıkılarak denetimler yapılacak.

VERGİ CEZALARI
Beyan dışı bırakılmış hasılat nedeniyle vergi kaybına neden olduğu için vergi incelemesi yapılacak veya yapılan tespitler esas alınarak dönem matrahları dikkate alınarak vergi cezaları kesilecek.

Öte yandan, Ticaret Bakanlığı IBAN kiralama ilanları başta olmak üzere sosyal mühendislik dolandırıcılığına karşı vatandaşlara uyarıda bulunmaya devam ediyor.

Kaynak: Karar

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29 Nis 2024 - 11:58 - Gündem

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