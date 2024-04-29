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ALKÜ Türkiye’de bir ilke imza attı

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Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Gazipaşa Mustafa Rahmi Büyükballı Meslek Yüksekokulunda Türkiye’de ilk olan “Tropik Meyve Yetiştiriciliği Programı” açıldı

ALKÜ Türkiye’de bir ilke imza attı mask
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ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), akademik faaliyetlerine sürdürürken içinde bulunulan zamanın ve coğrafyanın gereklerine uyum sağlamak amacıyla yeni bölümler kurmaya devam ediyor. Bu kapsamda ALKÜ Gazipaşa Mustafa Rahmi Büyükballı Meslek Yüksekokulu, tropik ve subtropik bölgelerde meyve yetiştiriciliği alanında önemli bir adım atıyor. Yüksek Öğretim Kurulunun 04.04.2024 tarihli 179143 sayılı kararıyla onaylanan Tropik Bitki Yetiştiriciliği Programı ile ülkemizdeki ön lisans eğitiminde bir ilke imza atıldı. Gazipaşa'da bulunan Mustafa Rahmi Büyükballı MYO Yerleşkesi, sebze ve meyve üretiminin yoğun olduğu bölgede yer alıyor. Bu stratejik lokasyon, programın başarılı bir şekilde uygulanmasına olanak sağlayacak ekolojik koşulları sunuyor.

TROPİK BİTKİ YETİŞTİRİCİLİĞİNDE UZMANLAŞMA SAĞLANACAK

ALKÜ Mustafa Rahmi Büyükballı MYO Yerleşkesinin Antalya’nın tropikal iklim kuşağı özelliği bulunan ve birçok tropik meyvenin yetiştirildiği Gazipaşa’da olması dolayısıyla açılan Tropik Bitki Yetiştiriciliği Programı ile bu alanda uzmanlaşmış bireyler yetişecek. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Programı'na ek olarak açılacak olan Tropik Bitki Yetiştiriciliği Programı, öğrencilere tropik ve subtropik iklimlerde meyve yetiştirme, çoğaltma, hasat, depolama ve pazarlama konularında geniş bir bilgi birikimi sunacak. Ülkemizde bu alanda ön lisans düzeyinde eğitim veren bir başka üniversite bulunmaması, mezunların iş piyasasında önemli bir boşluğu doldurmasını sağlayacak. Ülkemizde sadece uygun ekolojiye sahip olan Akdeniz bölgesinde ancak Antalya, Mersin ve Hatay’ın bazı mikroklima özelliği gösteren bölgelerinde yetiştirilme şansı bulunuyor. Özellikle tropik meyve üretimine olan talebin artmasıyla birlikte Gazipaşa ve Alanya’da çiftçiler bu alana yönelerek verimli topraklarda tropik meyve yetiştiriyor.

ALKÜ Türkiye’de bir ilke imza attı

ALKÜ, TROPİKAL TARIMA ÖNEMLİ KATKI SAĞLAYACAK

Tropik Bitki Yetiştiriciliği Programı, bölgedeki tarımsal potansiyeli artırmaya yönelik bir adım olarak değerlendirilirken öğrencilere ve çiftçilere yönelik danışmanlık hizmetleriyle de desteklenecek. Bu sayede tarımsal üretimde verimlilik artacak ve ekonomik kalkınmaya önemli katkılar sağlanacak. Programında öğrencilere toprak-bitki-su (iklim) ilişkileri ve yönetimi konularında bilgi vermekle kalmayıp aynı zamanda organik, konvansiyonel ve modern bitki yetiştiriciliği alanlarında da bilinç kazandırılacak. Böylece, mezunlar sektördeki sorunlara çözüm bulabilecek, girişimcilik ve yatırımların yönlendirilmesine katkı sağlayabilecekler. Programın açılmasıyla birlikte, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, tarımsal eğitimdeki çeşitliliğini ve niteliğini artırarak bölgedeki tarım sektörünün gelişimine önemli bir ivme kazandırmayı hedefliyor. (ALKÜ/ BÜLTEN)

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29 Nis 2024 - 11:47 - Gündem

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